Le message en musique de Dimix Staya : Remboursez vos dettes avant les fêtes !

DJ Bob et Dimix Staya viennent de dévoiler un projet surprise. La chanson "Lapabon" vient d'être diffusée à la mi-journée sur les plateformes de streaming. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 13:47 | Lu 178 fois

Le DJ prodige du Kartel Prod et l'un des chanteurs à avoir fait une apparition au concert exceptionnel de l'Apollo Night se sont alliés pour une chanson très rythmée en vue des fêtes de fin d'année.



Dans "Lapabon", Dimix Staya invite à tous ceux qui ont des dettes, de les rembourser le plus promptement possible.



DJ Bob et Dimix Staya poussent tout le monde à danser en ces fêtes de fin d'année (n'oubliez pas de respecter les gestes barrières, ndlr) et même celui qui lui devait de l'argent dans le clip.









Baradi SIVA