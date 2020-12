A la Une .. Le message de la SPA pour le Réveillon

La Société protectrice des animaux appelle les Réunionnais à la prudence alors que les chiens peuvent s'enfuir ou se faire mal à cause de la panique provoquée par les pétards. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 30 Décembre 2020 à 14:08 | Lu 102 fois

En cette période de fin d'année, sachez que de nombreux chiens sont effrayés par le bruit des pétards qui est amplifié par 7 par rapport à l'oreille de l'être humain.



De ce fait, affolés, ils peuvent s'échapper et sauter par-dessus les clôtures qu'ils ne franchiraient pas en temps normal. Il ne faut donc pas laisser votre animal dans votre cour.



D'autre part, il ne faut surtout pas l'attacher car, chaque année, on retrouve des chiens étranglés par leur attache, dans la panique.



Enfin, le seul conseil que l'on puisse vous recommander vivement est d'enfermer votre animal à l'intérieur de votre habitation afin qu'il ne fugue pas ou se fasse écraser sur les routes.



Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année et une Bonne Année.







Thérèse, bénévole SPA Réunion





