Le mépris de l'ARS pour les Réunionnais

En tant que citoyens engagés pour notre cité et notre pays, nous voulons attirer l'attention des Réunionnais sur les méthodes de gestion de la crise sanitaire du Covid 19 par les pouvoirs publics.



Rendons d'abord hommage au travail acharné de tous les agents publics et privés mobilisés dans la lutte contre cette épidémie. Cependant, nous sommes vivement interpellés par les propos surprenants de la Directrice de l'ARS Martine Ladoucette dans le Quotidien du 17/04/2020.



Interrogée sur le fait de savoir s'il ne serait pas pertinent de gérer cette crise avec davantage d'autonomie dans les décisions, elle estime que La Réunion n'a « pas le niveau d'expertise suffisant localement pour établir une doctrine ». Réponse suffisamment obscure et générale pour noyer le poisson ! Et de confirmer le mode de gestion vertical et unilatéral du principe qui guide son action: « les certitudes ou les hypothèses fortes ainsi que les travaux scientifiques sur lesquels nous nous basons viennent du national ». Et d'essayer d'atténuer un peu : « nous avons toujours le souci de bien doser les mesures nationales en les adaptant aux réalités locales ». Ainsi tout est dit dans cette phrase qui résume le mode de gestion à La Réunion des politiques publiques qui font fi de la nécessité d'une responsabilité locale, notamment en période de crise.



Loin de nous l'idée de faire le procès d'une Haut Fonctionnaire de l'Etat. Le temps du bilan viendra. Car pour éviter de nouveaux dysfonctionnements, il faudra bien déterminer les responsabilités dans le non contrôle du stock des masques sur place (masques moisis), et aussi sur le manque d'anticipation, malgré une situation déjà connue, dans l'approvisionnement de nouveaux masques. Encore actuellement, les soignants du CHOR, par exemple, doivent garder le même masque 6 heures d'affilée.



Nous pourrions évoquer également le retard pris dans la décision de mettre en quarantaine immédiate les personnes arrivant de l'extérieur. Nous regrettons par ailleurs la gestion de la communication de l'ARS, qui utilise plus qu'à son tour la langue de bois.



Ainsi, la direction de l'ARS estime qu'une cartographie des cas dans le département serait très délicate et stigmatisante, alors que cette cartographie existe dans toutes les régions de France, y compris à Mayotte. Les Réunionnais sont-ils si immatures ?



Heureusement que des élus, des associations, des entreprises privées, et des professionnels de santé, d'une part se sont mobilisés pour alerter les pouvoirs publics et l'opinion sur les manquements des autorités dans la gestion de cette crise et d'autre part ont pris des initiatives pour l'approvisionnement en masques, par exemple.



Pourtant, pour la directrice de l'ARS, les acteurs réunionnais ne sont pas suffisamment compétents et experts pour élaborer une stratégie adaptée à la réalité réunionnaise. Or, nous revendiquons une particularité réunionnaise que nous sommes mieux à même d'appréhender, tout en tenant évidemment compte des données scientifiques. Ces données sont accessibles non pas par pigeon voyageur, mais par voie numérique que nous pensons maîtriser.



Ainsi, tout ce que La Réunion possède de sommités en médecine tropicale, en immunologie, en personnel médical aguerri aux différentes maladies ayant touché l'île ces 50 dernières années (chikungunya, dengue, paludisme, zika, leptospirose) est quantité négligeable. Seul Paris compte et sa vérité est infaillible !



Il faudra demain nous interroger sur notre système de gouvernance et sur la responsabilité de nos élus face au pouvoir central. Il est loin le temps où un certain Raymond Vergès, médecin réunionnais, dirigeait les Services de Santé de l'île. A l'époque, au sortir de la guerre, prévalaient un minimum de respect des compétences locales et de bon sens.



Ce sont ces questions fondamentales qui doivent se poser au sortir de la crise pour tendre vers une société mobilisée pour plus de responsabilité et de cohésion.



Espérons que la gestion du déconfinement sera moins chaotique et que seront prévus :



des masques pour tout le monde

des tests de sérologie en nombre suffisant

une attestation de non covid 19 pour les personnes qui travaillent

Un dépistage systématique et un suivi des entrants dans l'île (aéroports de Gillot et de Pierrefonds, port du Port) avec isolement strict si nécessaire et « contact tracing ».





Guislaine Caillière

Annie Mourgaye

Françoise Darel

Christophe Rocheland

Dominique Pota

Pierre Vergès