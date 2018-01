Courrier des lecteurs Le mendiant

Bien le bonjour Monsieur!

A la bonne âme, Madame!

Je suis le mendiant!

Regardez au niveau du caniveau,

C'est moi, les pieds dans l'eau.

Je suis là, quémandant,

Une piécette ou bien un sou.

Plus avant, penchez vous,

N'ayez aucune peur!

Je ne porte pas malheur!

Je ne suis que le mendiant,

Je suis là, quémandant,

Un sourire, un bonjour,

En prime, un peu d'amour.

Tel que vous me voyez,

Assis, las, dépenaillé,

J'ai été, moi aussi

Un prince de la vie,

Un qui a tout réussi,

Je ne suis pas né mendiant,

Venu au Monde, quémandant.

J'ai roulé carrosse

Joué au grand boss.

J'ai brûlé mes plaisirs,

Enflammé mes désirs.

Dans une envolée de mon coeur,

Au pied d'un arc en ciel de bonheur,

J'ai connu, embrassé, le grand amour,

L'éblouissement d'éternels toujours,

Jusqu'à cette aube funeste

Qui balaya comme une tempête

Tous mes palais, tous mes atours.

La Faucheuse, dans son horrible élan

Moissonna mon coeur d'enfant, enlevant

Mon bel, mon unique, immense amour,

Dans le néant d'un au-delà sans retour.

Depuis,

Je n'ai même plus d'ombre,

Je marche, me traîne et sombre

De venelles, en bords de caniveaux,

D'impasses, en fonds de cachots.

Je ne suis que le mendiant,

Je suis là, quémandant

Un trait de lumière

Pour un sans ombre,

Un peu de chaleur

Sous mes décombres.

Vous, qui passez, le pas pressé,

Baissez la tête, un instant, ralentissez.

Je suis là, replié à vos pieds,

J'ai encore ma fierté, allez!

Celle de ne plus vous demander

Un sou ou une p'tite monnaie,

Juste un salut, un sourire,

Pour chaque jour m'en souvenir.

Déposez votre aimable étincelle

Dans les sébiles de mes prunelles,

Vous y verrez alors,

Malgré le triste dehors,

Que je ne suis plus le mendiant

Qui titube en quémandant.

Vous verrez dans mes yeux

En ce matin pluvieux,

Qu'ils sont deux diamants

Des plus précieux!

Ils ne sont plus du tout mendiants!

Ils quémandent, pour vous, étincelants,

Aux cieux grincheux,

Aux Dieux généreux,

D'écouter, pour vous, ma prière,

Celle de mon âme encore fière,

A vot' bon coeur!

Arnaud JOMAIN





