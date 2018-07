Le mendiant de l'aéroport vole une valise : 6 mois de prison

L'homme vit dans une carcasse de voiture garée près de l'aéroport Gillot, depuis des lustres. Il passe ses journées errant dans l'aéroport, demandant la pièce aux voyageurs. Jeudi dernier, il profite de l'inattention d'une jeune femme arrivant tout juste sur l'île pour lui dérober sa valise.



La jeune femme revient le lendemain du larcin se plaindre auprès des autorités et désigne un mendiant qui évoluait à ses côtés juste avant la disparition de son bagage. Les agents de l'aéroport, qui connaissent bien le vagabond, l'identifient rapidement. La valise est effectivement retrouvée à côté de la voiture qui sert de maison au mendiant. Problème: manquent un ordinateur et une tablette, d'une valeur totale de 500 euros.



Hier, au tribunal de Saint-Denis, l'homme a affirmé avoir simplement récupéré un bagage abandonné. Une ligne de défense qui n'a pas convaincu le magistrat, qui, faisant état des 27 condamnations du mendiant, l'a envoyé en prison pour 6 mois, et condamné à indemniser sa victime à hauteur de 964 euros.