Le médiateur de la Ville de Saint-Denis: "Je reconnais les faits et je m’en excuse"

Mercredi soir à Saint-Denis, les policiers ont effectué un contrôle routier de routine lorsqu'ils ont dû faire face à un refus d'obtempérer. Après avoir semé les forces de l'ordre, le scootériste a finalement pu être arrêté.



Bonne pioche pour les agents, le pilote du deux-roues est en possession de deux cartouches pour pistolet Magnum 357. Il est par ailleurs bien connu de la justice. C'est en ce moment même, ce jeudi matin, devant les juges du tribunal correctionnel de Saint-Denis, qu'il doit répondre de ses actes.



On en sait plus sur le profil du médiateur embauché par la Ville de Saint-Denis. L'homme est sorti le 31 janvier 2018 de trois ans de détention et est, depuis, placé sous le régime de la semi-liberté avec aménagement de peine pour violences et séquestrations.



Il avait été embauché comme "médiateur" par la mission locale, mais sans demande de casier judiciaire pour l'embauche.



"il y a manifestement des policiers la nuit à Saint-Denis"



Le médiateur a été arrêté dans la nuit du 11 avril à 1H40 du matin. En début d’audience, la procureure a fait allusion à l'actualité qui oppose, ces derniers jours, le maire de Saint-Denis et les policiers du chef-lieu : "il y a manifestement des policiers la nuit à Saint-Denis", ironise-t-elle.



Dans les faits, le scootériste a grillé un feu. Il conduisait le scooter appartenant à son cousin. C’est en fouillant le scooter que les policiers découvriront les cartouches.



je les ai saisis sur quelqu’un lorsque j’ai fait une intervention au Carré cathédrale, évoque l’intéressé pour sa défense. A la question du procureure : "quel est votre travail ?" Lui réplique : "une personne foutait le bordel, mon travail c’est la prévention !"

Il explique que les cartouches qu’il a saisies sur la personne en question (existe-t-elle vraiment ?) sont restées dans sa sacoche. "Comme j’étais en repos, je n’ai pas eu le temps de les remettre à la police", explique-t-il.



Sur la façon dont il est intervenu et les limites posées dans son rôle de médiateur dans les quartiers difficiles, le tribunal reste interloqué. "Qui on a dans les rues pour faire de la médiation ? Il est important de savoir comment ça se passe le rôle des médiateurs à Saint-Denis", pose comme préalable le tribunal.



Pour en revenir à son refus d’obtempérer : "Est-ce que vous pensez que c’est le travail de la police d’aller vous courir après la nuit ?", demande le tribunal.



Dans le pétrin, l’homme de 27 ans a également un élément troublant qui ne plaide pas en sa faveur. Sur son téléphone, les policiers découvriront un sms ambigu : est-ce que tu peux me ramener des bal ? Mais il s’avère que le terme était employé pour des rouleaux de zamal. Raison pour laquelle il est également suspecté de trafic de drogue.



Le médiateur est passé par la Mission locale et c’est la Mission qui lui a proposé ce travail à Saint-Denis, selon les élément délivrés ce jeudi matin en comparution immédiate. Il reconnaît n’avoir effectué aucune formation mais dit qu’il a été formé sur le terrain pour faire de la prévention.



"Il n’est pas responsable de la politique de recrutement de la ville"



Son casier est chargé : 8 mentions, 7 condamnations dont la plus récente pour violence et séquestration. Il est sorti le 31 janvier 2018 avec aménagement de peine (semi-liberté). A la barre ce matin, l’homme reconnaîtra qu’il n’y avait pas eu de demande d’information de son casier à l’embauche.



"J’essaye de m’en sortir comme je peux. Je reconnais les faits. Je regrette et je m’en excuse", avoue le médiateur. "J’entends mais on ne fouille pas les gens et on ne fouille pas qui on veut", rappellera la procureure, interloquée par rapport à l’atteinte manifeste aux libertés individuelles et du rayon d'action des médiateurs par rapport au travail de la police.



"On s’interroge sur son statut et on essaye d’en rajouter. Mon client doit être jugé pour les faits qu’il a commis mais il n’est pas responsable de la politique de recrutement de la ville", a pour sa part plaidé son avocat.

2 ans dont 1 an avec sursis, mise à l’épreuve de deux ans ont été requis à son encontre, accompagnés d’une interdiction de port d’arme, une obligation de soins par rapport à la drogue, ainsi qu’une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur. Il roulait en plus sans permis.



Le médiateur a été condamné à six mois de prison ferme. Pascal Robert Lu 6415 fois





