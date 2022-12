A la Une . Le média réunionnais Kult parmi les lauréats du Prix francophone de l'innovation dans les médias 2022

Ekinamag (Togo) et Les amis de la terre et de l'environnement Afrique (République démocratique du Congo) et le média réunionnais Kult ont été distingués par le jury du Prix francophone de l'innovation dans les médias 2022. Par La Rédaction - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 18:49

Ekinamag (Togo), Les amis de la terre et de l’environnement Afrique (RDC) et Kult (Île de la Réunion/France) sont les trois médias lauréats de cette 7e édition du Prix francophone de l'innovation dans les médias 2022.



Dans un communiqué, il est précisé que le "Prix francophone de l’innovation dans les médias (est) le fruit d’un partenariat entre l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), France Médias Monde (FMM) et Reporters sans frontières (RSF), vise à encourager la production d’une information de qualité ainsi que le rayonnement de la langue française."



Tous les médias (radio, télévision, presse écrite et médias numériques) des 88 Etats et gouvernements membres, associés ou observateurs de la Francophonie sont éligibles. Le média réunionnais Kult fait partie des trois entreprises distinguées.

Le 3e prix a été décerné à Kult. Le média se décrit comme un "vecteur d’informations originales traitant de sujets touchant à la nature, à l’histoire, à la société, à la culture, au sport". Kult ( https://m.kult-media.fr/ ) propose "des entretiens et des vidéos-reportages d’une durée moyenne de 3 minutes. Ces vidéos sous-titrées, sont composées d’images tournées, dont le contenu est enrichi avec du texte, des infographies, du motion design ou encore de la voix-off. Kult est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, Youtube, Dailymotion, Linkedin … Kult, enfin, offre des espaces d’interaction à son public grâce à des plateformes d’échanges et de discussions."