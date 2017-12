Le médecin amateur de pédopornographie condamné à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis

Accusé de détention d’images pédopornographiques, le médecin à la retraite est fixé sur son sort. L’homme de 66 ans qui détenait un cabinet à la Ravine des Cabris a été reconnu coupable. Déjà condamné en 2010 pour les mêmes faits, l’ancien médecin avait téléchargé des photos d’enfants et d’adolescents sur son ordinateur professionnel. C’est sa remplaçante qui fera la terrible découverte. Lors du procès, le 9 novembre dernier au tribunal correctionnel de St-Pierre , le parquet avait requis deux ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans avec obligation de soins. Ce jeudi matin, l’ex-médecin a été condamné à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Il devra également s’acquitter de 4 000 euros d’amende et a été inscrit au fichier national des délinquants sexuels.Les requêtes des parties civiles ont également été jugées recevables. L'ancien médecin généraliste a été condamné à payer 1 euro symbolique à l'association Enfance et Partage et 800 euros de frais d’avocat, 1 euro symbolique également à l’Ordre des médecins et 2 000 euros de frais d’avocat ainsi que 1 000 euros de préjudice à son associée.