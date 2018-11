Le mauvais temps s'est décalé vers Rodrigues

2018 NOV 28 10h30 Mascareignes.



Bonjour les Iles!🐓



La zone pluvio-orageuse qui a effleuré le sud est et l'est de Maurice en début de soirée hier s''est décalée vers Rodrigues.



Hier soir(voir publication précédente) en plus du bref épisode de pluies fortes sur le sud est et l'est de Maurice l'île a aussi enregistré quelques bonnes rafales notamment dans la région de Port Louis: 86km/h.

Les données pour la station très exposée de la Montagne des Signaux ne sont pas actuellement disponibles.



------------------------------------------------

REUNION: pas mal de soleil ce matin puisque l'instabilité est bien à l'est de l'île. On note déjà 29.7°c à la Saline à 8h.

Toutefois l'évolution diurne amplifiée par le relief et l'instabilité ambiante qui reste réelle pourrait apporter de bonnes averses cet après midi dans l'intérieur notamment.



-------------------------------------------------

Pour ceux que cela intéresse je ferai plusieurs points aujourd'hui si nécessaire sur la situation à Rodrigues sur ma page CC4.



A suivre...



A plus tard...😉 Bonne journée zot toute!😘



Cheers,

Patrick Hoareau.