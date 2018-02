Le mauvais temps gagne l'ensemble de l'île

Comme depuis quelques jours déjà, les averses ont fait leur apparition dès cette mi-journée dans les hauts du sud et de l’ouest. En 24h, environ 118 mm de pluie tombée à Grand Coude, 44mm à Bras-Long, 34 à la Plaine des Cafres.Ces averses parfois à caractère orageux pourraient déborder sur les littoraux Sud et Nord-Ouest cet après-midi, alerte Météo France. "La route du littoral pourrait être de nouveau impactée par des averses".La plus grande prudence est de mise sur l’ensemble du réseau routier. Les chaussées sont détrempées et certains radiers déjà submergés par endroit, à l’image de la Ravine Sèche à l’Etang Salé les Hauts.