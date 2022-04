"Le mauvais coup porté par la Région à la jeunesse"

Le communiqué :



L’opposition régionale fait part de sa stupeur et de sa désapprobation la plus ferme quant à la révocation sans préavis de 35 animateurs "plan ordinateur portable" (POP) qui assistent et aident les lycéens Réunionnais. Virés comme des malpropres après des années et des années de service public, ces 35 pères et mères de familles se retrouvent sans rien. Enfin, après la quasi suppression des aides à la mobilité pour les étudiants et les sportifs, voilà un sombre coup de bambou porté à la jeunesse.



Jean Jacques MOREL, Chef de file de l’Opposition à la Région Réunion