Le match Marseille/Rennes annulé suite à des violences de supporteurs de l'OM

Plusieurs centaines de supporteurs en furie ont saccagé la Commanderie, centre d'entrainement de l'Olympique de Marseille, hier en début d'après-midi. Les supporteurs réclamaient le départ des dirigeants du club, notamment de Jacques-Henri Eyraud, contre lequel des banderoles avaient été déployées dans Marseille un peu plus tôt.



Des échauffourées ont eu lieu entre les supporteurs en colère et les policiers protégeant l'enceinte du camp d'entrainement, conduisant à l'interpellation d'environ 25 personnes. Plusieurs dizaines d'individus ont réussi à pénétrer l'enceinte, et l'OM, dans un communiqué, déplore une "inacceptable attaque" et "un déchaînement de violence injustifiable". "Les dégradations à l’intérieur des bâtiments s’élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros", précise le club de foot.



Des opérations de contestation des dirigeants du club se déroulent depuis plusieurs semaines, mais hier, la contestation a dégénéré en pure violence et le match de ligue 1 prévu à 21h a été annulé par la ligue de football professionnel.