La grande Une Le mastodonte FMOGP, un renfort de poids pour lutter contre le feu du Maïdo

Son imposante dimension ne passe pas inaperçue. Pour la première fois depuis sa livraison à La Réunion il y a un an, un FMOGP est utilisé sur un feu de forêt avec un relief si contraint que celui du Maïdo. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 8 Novembre 2020 à 11:34 | Lu 1336 fois

Il est en temps normal positionné à la caserne du Port. Normal, il est configuré pour attaquer les incendies qui se déclarent sur les sites industriels lourds dont la cité portuaire en compte tant.



On retrouve également le fourgon mousse grande puissance (FMOGP) sur le tarmac des aéroports en France. Loin de Gillot et de sa caserne du Port, son appui a été bénéfique ce samedi matin en l’absence du DASH dans le ciel des hauts de l’ouest.



Sa lance canon positionnée sur le toit peut propulser de l’eau jusqu’à 63 mètres. Un vrai point fort dans un relief aussi escarpé comme celui de la planèze du Maïdo. Il est cependant moins tout-terrain que les CCF camions citernes pour feux de forêts qui peuvent s’engager hors des pistes forestières.



Hormis sa portée impressionnante, ce fourgon mousse GP peut embarquer 6200 litres d’eau et plus de 1000 litres d’émulseur, un produit plus efficace que l’eau pour attaquer des feux ayant comme combustibles des hydrocarbures ou des produits chimiques et plastiques.



Dans une tout autre configuration, son utilisation s’avère intéressante au Maïdo depuis ce samedi matin, puisqu'avec son jet à forte pression, il étouffe les fronts de flammes. Autre chiffre étonnant : ses 6000 litres d’eau peuvent être propulsés en 4 minutes chrono.







