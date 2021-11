La grande Une Le masque redevient obligatoire partout

Dès ce samedi, le port du masque est de nouveau exigé dans l’ensemble des espaces publics. Une mesure prise par les autorités locales en raison de la détérioration de la situation sanitaire. Par Sophie Fontaine - Publié le Samedi 6 Novembre 2021 à 06:03





Masque exigé dans tous les espaces publics et ceux recevant du public



À compter d’aujourd’hui, il est obligatoire de porter un masque sur l’ensemble de l’espace public et dans tous les établissements recevant du public en intérieur comme en extérieur, y compris pour les ERP soumis au pass sanitaire.



Retour du masque à l'école



Dès ce lundi 8 novembre, les élèves dès le CP devront également se soumettre à cette obligation au sein des établissements scolaires, dans les espaces clos comme en extérieur. Cette mesure est applicable dans tous les accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement : en centres de vacances, en colonies de vacances, en centres de loisirs.



Ce rétablissement rapide de la mesure est dû à une reprise inquiétante de la circulation virale, expliquent les autorités locales.



La situation sanitaire se détériore



L’île connaît un fort accroissement du nombre de cas positifs de Covid sur l’île et le taux d’incidence dépasse de nouveau le seuil d'alerte. Il est à 53,4/100 000 habitants, soit presque le double de la semaine précédente.



