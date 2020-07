La grande Une Le masque obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 1er août

Lors de l’interview du 14 juillet, le président de la République a révélé un certain nombre de nouvelles mesures pour faire face à la crise sanitaire et économique. Face à une légère remontée de l’épidémie sur le territoire, il a notamment annoncé le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 1er août prochain. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 09:47 | Lu 1213 fois

D’abord décrit comme "inutile" par le gouvernement en mars dernier, il devient petit à petit indispensable. Le masque, longtemps attendu par les professionnels de santé comme par le public, sera désormais obligatoire pour entrer dans un lieu public clos.



Le précieux bout de tissu pourrait bien empêcher l’arrivée d’une deuxième vague en réduisant les risques de contaminations entre les personnes alors même que l’épidémie "repart un peu" selon Emmanuel Macron.



Le président de la République a annoncé lors de son interview ce mardi l’obligation de porter un masque dans les lieux publics clos à partir du 1er août prochain. Une décision saluée par de nombreux médecins qui réclamaient cette obligation depuis plusieurs semaines, mais qui ne comprennent pas pourquoi le chef de l’Etat a choisi d’attendre le mois prochain pour l’appliquer.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

