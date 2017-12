Le marin polonais obtiendra un passeport provisoire

Du nouveau dans les suites du périple du marin polonais. Le miraculé de 54 ans obtiendra un passeport provisoire de la part de son pays, informe le Quotidien de ce samedi.



Entré en contact avec le ministre des Affaires étrangères de Pologne, le marin a finalement accepté cette solution transitoire qui lui offrira une reconnaissance officielle auprès des autorités françaises.



Le solitaire des mers, qui a erré dans l’océan Indien pendant sept mois entre les Comores et La Réunion, a cependant décliné la proposition d’hébergement d’urgence proposée par le Centre international d'accueil des marins. Une association située en centre ville du Port et qui offre, outre un toit, du réconfort et des moyens de communication aux marins en transit dans notre département.



Le Polonais préfère ne pas quitter son embarcation de fortune mais continue de recevoir la visite de personnes émues par son parcours.