"Le mariage pour tous ? Une aberration!": Les associations Requeer et Orizon Réunion réfléchissent à des actions en justice

Par le biais d’une lettre ouverte, les deux associations rappellent qu’ "il n’est plus autorisé à un représentant de l’église de formuler publiquement, aujourd’hui, devant des élu-es, des propos anti-républicain, sans qu’il n’y ait de conséquences". Lors de la messe de la Salette, l’évêque de La Réunion a réitéré son opposition au mariage pour tous et à l’euthanasie.

"Nous avons travaillé un message qui lutte contre toutes les formes de discriminations, sans attiser la vice, la haine et la peur", martèlent Requeer et Orizon Réunion qui indiquent prendre "le temps nécessaire afin de réfléchir aux actions en justice possibles". Par NP - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 07:39