Le mari d’Alexia Daval avoue avoir tué son épouse "par accident"

Rebondissement dans l'affaire du meurtre d'Alexia Daval. Jonathann Daval, le mari de la joggeuse a été placé en garde à vue pendant plus de 24 heures à la gendarmerie de Besançon (Doubs). Il a avoué lundi le meurtre de son épouse, Alexia, retrouvée morte fin octobre dans un bois de Haute-Saône, le corps en partie calciné.



"Il a dit que c'était un accident, qu'il ne voulait pas et il regrette", ont indiqué ses avocats, maîtres Ornella Spatafora et Randall Schwerdorffer. Il a expliqué avoir tué son épouse par accident.



Pour justifier son acte, le suspect explique : "Parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment il y a eu des mots de trop, une crise de trop qu'il n'a pas su gérer et ça a débordé", relaye son avocat.



Me Randall Schwerdorffer ajoute : "Nous ne défendrons pas un meurtrier, ni un assassin, mais un jeune garçon qui dans une crise de couple a accidentellement occasionné la mort de son épouse. Il est conscient des conséquences dramatiques pour la famille, celle d'Alexia". Il assure notamment que son client n'était "pas dans une logique criminelle" et qu'il était "dévasté".



Il poursuit : "Oui il l'a étranglée, dans un moment de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et après il a été dépassé par tout".



Pour rappel, Jonathann Daval avait déclaré que son épouse, partie courir le 28 octobre dernier cers 9h30, n'était jamais revenue. Il l'avait longuement cherché en vain avant d'appeler la gendarmerie aux alentours de 12h30. Il n'apparaissait sur aucune image vidéo des endroits où il indiquait être passé lors de ses recherches, à bord ou non de ses véhicules.



Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.