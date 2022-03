Société Le marché paysan de Ste-Anne reparti pour une seconde année, le terroir de Cilaos mis à l'honneur ce week-end

Après le report de ce dimanche dû aux conditions météorologiques, le marché paysan de Sainte-Anne, fort de son succès, est reconduit 2022. Pour sa première de l'année, il aura lieu ce dimanche 13 mars de 7h à 13h, comme tous les deuxièmes dimanches du mois, en face de l'Office de tourisme, en contrebas de l'église de Sainte-Anne. Par NP - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 15:16





Par ailleurs, un jeu a été mis en place par les exposants avec comme lot à gagner, un panier garni de produits du terroir.



Pour tenter de le remporter, il suffit de vous rendre sur place afin d’estimer le poids dudit panier. Le participant ayant donné un chiffre au plus proche du poids exact du panier remportera le jeu concours (sous réserve de pouvoir le récupérer tout de suite sur place).



Consultez le règlement du jeu



Vous pourrez également retrouver tous vos produits péi au meilleur prix :



-Charcuterie-boucherie : de 7€ à 10€ le kg

-Miel : de 5€ à 10€

-Achard bilimbi, confitures tomates, vanille, massalé et artisanat : de 3€ à 6€

-Gâteau pays : de 1€ à 2,50€

-Oignons pays, tomate arbuste : 5€ la botte et 5€ le kg

-Samoussa, piment farcis : de 30cts € à 1€

-Piments, brèdes, salades, thon, persil, coriandres, menthe : de 1€ à 6€

-Agrumes (citron, orange pays, mandarine, clémentine) : de 1,50€ à 3€ le kg

-Légumes : de 1€ à 1,50€

-Songe, piments, brides, manioc, bananes, citrons et ananas : de 1€à 5€

-Curcuma, arrow-root, gingembre, huile essentielles et sirops : de 2€ à 10€

-Anthurium, cactus, plantes vertes : de 3€ à 10€

-Salade ,chou, patate douce, banane, clémentine, chouchou, brode chouchou : de 1,20€ à 2,50€

-Marcotte letchis, cardamine : de 30€ à 40€

-Produits du terroir de Cilaos de 5€ à 10€

