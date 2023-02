La Place Paul Julius BÉNARD à Saint-Gilles-les-Bains accueille le marché nocturne ce samedi 11 février 2023 de 16h à 22h.



Un événement à ne pas manquer qui participe à dynamiser et à renforcer l’attractivité de la station balnéaire. Ainsi, plus de quarante exposants bénéficient de ce rendez-vous afin de promouvoir leur savoir-faire et gagner ainsi en visibilité. Ce soutien aux acteurs économiques résulte de l’engagement fort de la municipalité envers ces professionnels.



Vien bat’ un karé !