Le marché forain de Saint-Paul en lice pour devenir le "plus beau marché de France"

Le marché de Saint-Paul compte parmi les 8 marchés forains de l’île sélectionnés en vue du concours national lancé par TF1 afin d’élire le "plus beau marché de France". Un vote aura donc lieu à l’échelle locale afin de choisir quel marché réunionnais pourra participer à la finale. Pour le concours national, 25 marchés seront retenus dont 3 aux Antilles et dans notre département.

Afin que Les Réunionnais, et plus précisément, les Saint-Paulois puissent élire leur marché favori, un vote en ligne sera lancé par le Journal de l’Ile sur leur site Clicanoo à partir du 26 janvier.



L’un des plus anciens marchés de l’île



Le marché de Saint-Paul est l’un des plus anciens marchés de l’île et l’un des plus grands de France. Sa situation géographique, la baie de Saint-Paul, les cocotiers et son histoire, font de ce site l’endroit idéal pour accueillir le marché forain. C’est d’ailleurs l’un des plus connus de notre île, il est très prisé des touristes qui viennent se balader et découvrir les produits locaux. C’est aussi le seul marché qui se déroule sur deux jours de suite.



Le vendredi toute la journée, il accueille quelque 450 forains divers et variés sur une superficie de 8 341m². Moins touristiques, mais toutefois fréquenté par une clientèle locale qui vient s’approvisionner en fruits et légumes pour la semaine, le marché forain du samedi accueille 250 forains.



Le plus bel étal de France est à Saint-Paul



Ce concours est aussi un moyen de valoriser et de promouvoir l’Ile de la Réunion à l’échelle nationale. Pour permettre au marché forain de Saint-Paul, lieu emblématique de la Ville, de rencontres et d’échanges, de participer au concours national, on compte sur votre participation.