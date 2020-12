Le marché forain de Saint-Gilles-les-Bains revient Place Paul-Julius-BÉNARD

Ce mercredi 2 décembre 2020, plus de trente forains vont retrouver le marché organisé chaque mercredi, de 8 heures à 12h30, sur la la Place Paul-Julius-BÉNARD, réaménagée.



Les forains spécialisés en alimentaire et en artisanat pourront travailler dans un espace plus spacieux et plus agréable.