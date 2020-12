Le marché forain de Saint-Gilles-les-Bains retrouve sa place initiale

C’est le retour du marché forain sur la Place Paul-Julius-Bénard, réaménagée. Plus de trente forains (dans les domaines de l’alimentaire et de l’artisanat) accueillaient leurs clients ce mercredi 2 décembre 2020.Ils proposent leurs produits dans un espace plus spacieux et plus agréable. La Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, tient à les soutenir en venant les rencontrer.La Ville de Saint-Paul réaffirme ainsi sa volonté d’accompagner les acteurs économiques dans cette période marquée par un contexte sanitaire particulier lié à la Covid-19.La 14ème Adjointe, Carole LEVENEUR, elle-même agricultrice, déléguée aux affaires agricoles et aux marchés de plein-air, se trouvait aux côtés de la première magistrate. Ce marché se tient tous les mercredis, de 8 heures à 12h30. Pendant les travaux, il se déroulait Place Ganem.