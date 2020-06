Société Le marché du Chaudron de retour sur le site Nelson Mandela

La Ville de Saint-Denis vous informe que suite à l'allègement du protocole sanitaire, le marché forain du Chaudron retrouvera son site habituel, sur la Place Nelson Mandela, à compter du mercredi 17 juin. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 12 Juin 2020 à 16:00 | Lu 171 fois

Ce retour à la normale sera malgré tout accompagné de mesures adaptées. Ainsi, nous recommandons fortement aux usagers de venir sur le site avec un masque, respecter la distanciation d'1 mètre et d'éviter les regroupements devant les étals. Ils auront également accès à des solutions hydroalcooliques en entrant mais aussi en sortant du marché. Ils pourront également se servir eux-mêmes sur les étals à condition que les forains mettent à leur disposition de la solution hydroalcoolique.



A noter aussi que le marché de la Source sera de nouveau ouvert à partir du 18 juin et ce, sur l'ancien site (celui des écobox).



