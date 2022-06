Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le marché des agricultrices revient à l’Hermitage-les-Bains La Ville de Saint-Paul organise en partenariat avec l’Association féminine pour le développement agricole Réunionnais la deuxième édition du marché des agricultrices. Rendez-vous ce mercredi 15 juin 2022, de 12 à 17 heures, au Mail de Rodrigues à l’Hermitage-les-Bains.

La commune, terre attractive et écologique, valorise ainsi l’engagement de ces professionnelles. 10 exposantes feront découvrir au grand public invité à venir nombreux des produits transformés, des fruits et légumes de saisons, des plantes aromatiques et des compositions florales.

En proposant ce marché, la Municipalité confirme son attachement à la production locale. Les Saint-Paulois et les Réunionnais, en général, possèdent en effet un lien particulier avec la terre.

Accueillir cet événement permet également d’offrir à ces agricultrices des débouchés pour écouler le fruit de leur travail. Par ailleurs, l’enjeu est d’accompagner au plus près les acteurs économiques. C’est un objectif central pour rendre le territoire de Saint-Paul attractif au plan économique. Pour rappel, la Ville a déjà mis en place plusieurs marchés thématiques.

Le Salon Fait Main se déroulait du 10 au 12 juin au Parc Expobat. Les Z’artizanales de Saint-Gilles se tenaient également récemment Place Paul-Julius-BENARD et sur le port de Saint-Gilles-les-Bains. L’opportunité de valoriser les talents et l’artisanat péi.







Dans la même rubrique : < > Bientôt, Le Festival de l’Océan à Saint-Paul La Ville de Saint-Paul réceptionne les mobiliers d’inclusion numérique