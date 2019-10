A la Une ..

Le marché automobile reprend des couleurs

Après quelques semaines de frilosité, marqué par un déstockage massif chez Audi, normes écologiques 2020 obligent, le marché automobile à la Réunion reprend des couleurs à fin septembre et redevient positif sur un bilan annuel avec +0,62 % de progression. Quant on fait le cumul des véhicules professionnels et particuliers, Renault garde le leadership avec 18,80 % de parts de marché devant Peugeot à 17,88 %. La troisième marche du podium reste française avec Citroën et ses 9,31 %…





Le mois de septembre a été plutôt dynamique, en progression de 10,76 %. Les marques françaises trustent les places sur le podium avec Renault (590 ventes) et Peugeot (564 ventes) qui restent au coude à coude assez loin devant Citroën (312 ventes). L'arrivée de la nouvelle Clio devrait au constructeur au losange de consolider sa position, la nouvelle 208…

Jean Pierre Vidot