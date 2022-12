A la Une .. Le manager du rappeur Maes abattu en Seine-Saint-Denis

​Un très proche du rappeur Maes a été abattu par balle il y a une semaine. Le fait divers a donné lieu à de nouvelles étincelles entre Maes et Booba. Par LG - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 14:41

Il est l'un des rappeurs les plus populaires de ces dernières années. Maes a rendu hommage il y a quelques jours à son manager décédé de façon violente. Dans une publication qui a désormais disparu, Maes a, selon Le Parisien, salué la mémoire de son manager.



"Montrer ses émotions devant les gens, c’est comme saigner à côté d’un requin", pouvait-on lire alors que le rappeur aurait également fait référence à l'icône du hip-hop américain Tupac, assassiné lui aussi dans une voiture, en 1996.

La mort de son manager remonte à une semaine. Le 16 décembre, un homme était retrouvé mort d'une balle dans le cœur alors qu’il conduisait sa Peugeot 3008. La voiture roulait entre Chelles et Gournay-sur-Marne dans le département de la Seine-Saint-Denis.



Ce conducteur n’était autre que Mendy Batiré, alias Batzo, connu dans le milieu du rap français comme étant le manager de Maes. Touché au niveau du coeur, l'homme de 37 ans a fini sa course en percutant d’autres véhicules.



Les événements dramatiques se succèdent autour du rappeur Maes.



En décembre 2021, sur le tournage du clip de son titre Kalenji, des véhicules avaient été brûlés dans ce qui ressemblait fort à un règlement de comptes. Le rappeur originaire de Sevran vivrait désormais à Dubaï pour fuir des personnes de son quartier qui lui voudraient du mal.



Avant de se révéler au grand public, l'artiste de 27 ans avait fait de la prison pendant 18 mois, c’était au début de l'année 2016.