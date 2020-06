Le mal être, un retour à la religion ?

Oh, je ne suis pas un grand pratiquant. Mais est -il besoin de pratiquer pour avoir la foi ?

La France va mal . Ce racisme ignoble , indigne d'une société dite "avancée", un manque de repères et une vision apocalyptique de l'avenir , des parlementaires LREM mal à l'aise dans leurs baskets qui, de part leur soumission au lider maximo , disent "Amen " dès qu'il s'exprime .

Sans oublier un gouvernement "aux ordres" , mais surtout aux abois !



Tout fout le camp !



Les Français manquent de repères .

Les repères , nous en avons. La religion est stable et ses valeurs ancrées depuis la nuit des temps, quelque soit la Religion !

Nous avons des référents, aussi.

Ainsi le Père Pédro, Lazariste bien connu des réunionnais. Celui ci vient de fêter son anniversaire. Il a, à son sacerdoce, 30 ans d'oeuvres sociales à Madagascar il est un vrai modèle à suivre pour la société malgache, pour sa persévérance, et pour son amour pour les plus démunis.



A la Réunion, le Père Sébastien Vaast, Jésuite, qui poursuivra bientôt son oeuvre en Espagne . Il est le fondateur de "Eglise 2.0 ", gérée par des jeunes de 16 à 30 ans.



Je pourrais en citer beaucoup ainsi.

Je n'oublie pas notre évêque, Mgr Aubry, dans la continuité des bâtisseur de l'Eglise réunionnaise.

Une pensée émue pour le Père Glénac, que j'ai eu le privilège de connaître.



Oui, il est grand temps que ce désordre sociétal s'estompe pour revenir à ces valeurs dont nous avons tant besoin, et qui sont l'architecture de notre société.