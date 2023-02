A la Une .. Le mal de la sédentarité : cinq minutes de marche toutes les demi-heures est le meilleur remède

Une étude menée par l’équipe de Keith Diaz, professeur de médecine comportementale au centre médical de l’université Columbia à New York, a prouvé qu’il existe une méthode pour contrecarrer les effets de la sédentarité. Par P.J - Publié le Dimanche 12 Février 2023 à 17:10

L’Organisation mondiale de la santé rappelle que la sédentarité représente l’un des principaux facteurs de risque de mortalité liée aux maladies non transmissibles et 95 % de la population y est exposée. Cela se caractérise par un manque d’activité physique et/ou un trop long temps passé assis.



Selon une étude publiée le 12 janvier dans Medicine & Science in Sports & Exercice, il est primordial de diminuer le temps passé assis. Comment faire ? L’équipe de Keith Diaz, professeur de médecine comportementale au centre médical de l’université Columbia, préconise cinq minutes de marche toutes les demi-heures. Cela permet d’atténuer les effets délétères du temps passé assis et d’abaisser de manière significativement la glycémie et la tension artérielle.



Pour réaliser cette étude, l’équipe de chercheurs a recruté onze volontaires, qui se sont assis sur une chaise pendant huit heures. Ages de 40 à 60 ans, ils étaient autorisés à travailler sur un ordinateur portable, à lire, à utiliser leur téléphone. Les sujets n’avaient ni diabète ni hypertension artérielle. Ils ont testé cinq méthodes pendant cinq jours.



Pour arriver à la conclusion que cinq minutes de marche toutes les demi-heures serait bénéfique, les sujets ont été testés comme suit : pas de marche pendant huit heures, puis une minute de marche toutes les demi-heures, une minute chaque heure, cinq minutes toutes les demi-heures, et enfin cinq minutes toutes les heures.