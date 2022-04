Courrier des lecteurs Le mal aimé...

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 09:33

De toute évidence, Macron reste le mal aimé des Outre-mer et de la Réunion en autres.. Pour 10 ans au total ça va être long. C'est l'encombrant ! Sauf à avaler son chapeau comment faire dimanche en 15. Valérie Pécresse, Hidalgo et Mélenchon l'ont déjà non seulement avalé mais digéré dès ce soir. Le feutre et le ruban de deuil qui va avec. Les Maires qui se sont prononcés en sa faveur auraient mieux fait de la fermer... On ne sait plus qui est le perdant si c'est Macron ou chacun d'eux ! Triste d'être désavoué et en tout cas,de ne pas être ni écouté ni entendu quand on est premier magistrat....un comble. L'Entre-Deux, le Tampon font partie de cette liste et bien d'autres.. On dit toujours que TAK fait la pluie et le beau temps au Tampon et sur la Plaine des Cafres, mais pour le coup, mauvais augure, la météo n'a pas suivi. Le Président du département qui fait gérer son portefeuille de Rmistes par l'État malgré la Loi de décentralisation, ne devrait pas aller plus loin dans son engagement... Je ne parle pas pour Nassimah qui ne compte plus que pour elle-même une fois sortie de son Fief et de sa Seigneurie du bas de la Rivière Sindni. La Gauche locale a de belles perspectives pour les législatives...St Louis, St Pierre dont les maires n'ont rien fait pour sauver le soldat Didier dans son temps... pourraient perdre un siège de député, au profit de la Gauche...les Maires de Droite ds ces Communes ont tracé eux-mêmes le sillon. La Droite Républicaine de Valérie Pécresse fait 3,8 % à St Pierre et moins que ça encore à St Louis. Impensable il y a encore peu de temps de cela.. Deux élections de suite, où l'on voit un sunami de voix de gauche envahir le port de St Pierre au risque de chavirer la Mairie. Vaille que vaille ...ainsi va la vie et je m'en réjouis. Que Dieu nous protège ! De toutes ses vilénies politiques et de cet aplatissement de ces Maires...