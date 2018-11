Le maire rencontre des manifestants

Demandant « le redémarrage rapide des usines, le dégagement du sucre stocké, la reprise de la campagne avec la compensation des cannes déjà coupées aux champs (tonnage, sucre) », ainsi que « le paiement de toutes les aides, et de la bagasse », les agriculteurs de l’Antenne 4 ont interpellé le Maire de Saint-Paul qui est venu à leur rencontre ce jeudi 29 novembre.



Souhaitant exposer leurs doléances à la Ministre des Outremer, ces agriculteurs ont établi une motion plaidant aussi en faveur de l’élevage, des filières fruits et légumes. Leurs revendications portent également sur la fiscalité et la retraite.



Joseph Sinimalé a également rencontré les « Gilets Jaunes » de Barrage, (Aire du Tabac) qui souhaitent eux-aussi rencontrer la Ministre Annick Girardin…