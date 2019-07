Le maire rencontre Francis Kubezyk

Après deux semaines de mobilisation devant les grilles de la préfecture pour dénoncer l’errance animale dans l’île et exhorter les autorités à pratiquer une stérilisation massive, Francis Kubezyk a entamé un tour de l’île. Un périple avec pour objectif cette fois de rencontrer les maires des différentes villes traversées.



Ainsi, le membre du mouvement Milit’Activ 974 rencontrait la semaine dernière le maire de Saint-Paul. Sensible aux propos de Francis Kubezyk, Joseph Sinimalé s’est dit favorable à une action permettant d’éradiquer l’errance animale. Une opération qui serait pilotée par le TCO dont c’est l’une des compétence et qui passerait par une campagne de stérilisation massive mais aussi par une communication et une sensibilisation de la population.