Le maire de la "capitale malbar" va rencontrer le Premier ministre indien à l'Elysée

M. Le Maire de Saint-André, Joé Bédier, a reçu ce vendredi 7 juillet 2023 une invitation du Palais de l’Élysée. Cette invitation personnelle du Président de La République porte sur le défilé officiel du 14 juillet. L’Inde est cette année l’invité d’honneur.



L’Élysée qualifie cette visite du Premier Ministre Indien, Narendra Modi, comme un moment « historique » qui célèbre le 25ème anniversaire du partenariat stratégique franco-indien. Le Palais Présidentiel précise que ce moment constitue pour les deux nations l’occasion de fixer « de nouveaux objectifs ambitieux pour les coopérations stratégique, culturelle, scientifique, universitaire et économique, y compris dans un grand nombre de secteurs industriels ». C’est une occasion historique et emblématique pour Joé Bédier de partager les projets structurants à rayonnement régional de la commune de Saint-André et d’affirmer notre volonté commune de voir La Réunion comme le hub d’un développement exemplaire au sein de la zone Océan Indien. Le Maire abordera les projets suivants :

- La création du Campus Universitaire avec une possibilité de jumelage avec une grande université indienne quand on connait le savoir-faire du continent indien en matière informatique notamment ;

- La coopération économique entre l’Inde et La France en tenant compte de la localisation stratégique de La Réunion au sein de l’Océan Indien (accord commerciaux régionaux, tourisme, industrie etc.) ;

- Le projet de création de l’Institut Régional d’Enseignement et de Civilisation Indienne (IRECI) qui promeut la coopération culturelle et scientifique entre La Réunion et L’Inde.



Le message est clair, Joé Bédier, Maire de la « capitale Malbar » à La Réunion veut signifier aux deux chefs d’état que La Réunion est la porte d’entrée de La France dans l’Océan Indien et qu’elle est aussi la porte d’entrée de l’Inde vers l’Europe !



La Réunion, Saint-André, est un territoire d’opportunités vertueuses qui doit rompre avec son passé d’économie de comptoir et adopté une stratégie de développement plus résiliente et ouverte sur le monde. Ce n’est qu’en incarnant la responsabilité qu’émergera le progrès !