A la Une . Le maire de Tsingoni jugé ce mardi pour favoritisme et prise illégale d'intérêts

Ce sont des affaires qui remontent à 2016, 2017, 2018 et 2021 qui sont reprochés au vice-président de l'Association des maires de Mayotte. Par La Rédaction - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 11:24

Mohamed Bacar, actuel maire de Tsingoni et 1er vice-président de l'Association des maires de Mayotte, comparait devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou ce mardi.



Il lui est reproché d'avoir favorisé des proches dans l'acquisition de parcelles de la commune dont il est le 1er magistrat. C'est un des conseillers municipaux de Tsingoni qui avait alerté la préfecture, demandant l'annulation de l'arrêté d'attribution de ces parcelles au profit de la famille ou de proches du maire en 2021. "Aucune commission foncière n'a été réunie pour préparer la délibération de façon démocratique", a commenté l'élu à l'origine de la poursuite judiciaire.

L'édile et président du groupe Les Républicains sur l'île aux parfums se voit également reproché du favoritisme dans l'attribution de marchés publics. Deux prévenus comparaissent à ses côtés pour recel de bien provenant d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans des marchés publics en date de 2017.