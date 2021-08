A la Une . Le maire de Saint-Philippe va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, annonce sur les réseaux sociaux qu'il souhaite mobiliser le Fonds de Secours Outre-Mer et solliciter la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa commune suite aux intempéries de ce samedi. Par NP - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 10:46

Le maire de Saint-Philippe déclare :



"Durant toute la nuit et une bonne partie de la journée, une pluie diluvienne s’est abattue sur le Sud Sauvage!

Avec le Sous-Préfet de St-Pierre, le colonel du SDIS, le chef de centre, les élus et les services communaux, j’ai pu me rendre aux endroits de la commune les plus impactés.



La décrue s’annonce, néanmoins la RN2 au niveau de la ravine citron galet au tremblet demeure fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre!



Il nous faudra rapidement panser les plaies et effectuer les travaux nécessaires pour rétablir la circulation. D’ores et déjà, j’ai informé le Sous-Préfet qu’une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle sera formulée par la commune. J’entends également mobiliser le Fond de Secours Outre Mer, pour les biens non assurés.



En cas d’urgence, vous pouvez contacter nos services au 0262370012. Même si l’avis de forte pluie sera levée à 18h ce soir, nous resterons mobilisés toute la nuit.



Bon courage à toutes et tous!"