Le maire de Saint-Paul veut s’inspirer du Relais Val de Seine

En déplacement en métropole, Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, s’est rendu au Relais Val de Seine afin d’observer cette entreprise d’insertion qui l’intéresse fortement.



« Ce relais est l’école de la vie. » Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul de La Réunion était ce mercredi en visite au Relais Val de Seine à Chanteloup-les-Vignes. Cette entreprise d’insertion de récupération de textile est un véritable modèle d’économie solidaire avec pour objectif premier la lutte contre l’exclusion par la création d’emplois. Ce nouveau modèle d’entreprise a particulièrement interpellé le maire de Saint-Paul de La Réunion qui ne supporte plus de voir autant de gaspillage et de chômage dans sa commune de cent mille habitants. « L’autre fois, on a retrouvé deux télévisions sur le bord de la route », déplore le maire. « L’objectif de cette visite, c’est de connaître plus finement cette économie circulaire afin d’éventuellement la reproduire chez nous ».



