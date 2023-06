Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin visite l’école maternelle et primaire Adèle Ferrand de Plateau Caillou



Ces visites d’école rappellent que l’éducation des jeunes saint-pauloises et saint-paulois est l’une des priorités de la Ville. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN poursuit ses visites des différentes écoles de la commune. Ce mardi 20 juin, il s’est rendu à l’école maternelle et primaire Adèle FERRAND qui se situe à Plateau Caillou. Le Maire était accompagné des élues Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER, 7ème adjointe – déléguée à la politique urbaine et sociale du bassin de vie de Plateau-Caillou, Nila RADAKICHENIN, 15ème adjointe – déléguée aux affaires scolaires et Jacqueline CARPIN conseillère municipale.L’objectif de cette visite était de rencontrer le directeur, le corps enseignants ainsi que le personnel communal afin de mieux comprendre leurs conditions d’accueil et de travail. Une fois de plus, ce type de rencontre permet d’identifier les domaines où des améliorations pourraient être apportées, de résoudre les problèmes existants. La direction ainsi que le corps enseignant ont pu aussi profiter de cette visite pour partager leurs projets éducatifs et solliciter les services adéquates de la Ville. Le Maire a également rappelé les engagements de la Ville sur les travaux d’aménagements des cours, mais aussi des salles de classe avec l’installation prochaine des tableaux numériques.Ces visites d’école rappellent que l’éducation des jeunes saint-pauloises et saint-paulois est l’une des priorités de la Ville.





