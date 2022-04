A la Une . Le maire de Saint-Benoît profondément bouleversé par la chute mortelle d'un enfant à Bras Fusil

Le maire de Saint-Benoît apporte son soutien à la famille de l'enfant qui est décédé suite à une chute la nuit dernière dans le quartier de Bras Fusil. Par LG - Publié le Samedi 30 Avril 2022 à 09:35





"Je suis profondément bouleversé par le tragique accident qui s'est produit hier soir à Bras-Fusil. Un petit garçon a perdu la vie dans des circonstances qui restent encore à déterminer. Je tiens à partager mon émotion et à exprimer tout mon soutien aux parents, à la famille et aux proches de la victime ainsi qu'aux habitants et riverains du quartier choqués par ce drame. Toute l'équipe municipale est mobilisée pour apporter son aide à la famille touchée par cette tragédie", affirme le maire le Saint-Benoît. Patrice Selly fait part de son émotion après le terrible drame qui touche une famille bénédictine. Hier soir, un enfant de 4 ans a fait une chute du balcon d'un immeuble et malgré l'intervention des secouristes, il n'a pu être sauvé.