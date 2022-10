Communiqué Le maire de Saint-André s'exprime suite à l'incendie du temple Maryen Peroumal Kovil

Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 12:43

Ce mardi 18 octobre 2022, j’ai appris avec tristesse que le temple Maryen Peroumal de Saint-André avait subi un terrible incendie. J’apporte tout mon soutien aux membres de l’association, aux fidèles qui fréquentent le temple et à son propriétaire M. Rangayanaguy.



Les dégâts signalés et les photos relayées du sanctuaire montrent la gravité de l’incendie. C’est avec beaucoup d’émotions que mon équipe et moi tenons à signifier tout notre soutien à la communauté tamoule de Saint-André et particulièrement aux fidèles qui ont l’habitude de fréquenter le temple Maryen Peroumal. L’état du temple, lieu de prières et de cultes, ne peut nous laisser insensibles.



Des constations sont réalisées ce matin par les autorités compétentes et si cela s’avère nécessaire une enquête devrait être ouverte.

Le temple Maryen Peroumal fait partie intégrante du patrimoine cultuel de la Ville de Saint-André et nous devons le préserver. Nos chapelles Saint-Andréennes font parties de notre histoire locale et véhiculent des valeurs fortes d’entraide et de solidarité. La municipalité sera toujours présente à leurs côtés.