A la Une . Le maire de Mamoudzou déplore "les actes de barbarie et de terrorisme"

Ambdilwahedou Soumaïla apporte son soutien aux victimes dans un communiqué et réaffirme sa ferme volonté de combattre les responsables de ces agissements. Par La rédaction - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 08:21

Le maire de Mamoudzou demande le déploiement du GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale) pour faire face à ce qu'il qualifie d'actes de barbarie et de terrorisme. Il souhaite "mettre hors d'état de nuire ces terroristes". L'édile déplore notamment les violences quotidiennes sur les routes ou dans les villes avec des maisons brûlées et des commerces pillés.



Ambdilwahedou Soumaïla appelle à faire une guerre "sans merci" contre la criminalité.

Voici son communiqué :



Laissée sans répit, la population de Mamoudzou a de nouveau subit les actes de terrorisme qui sévissent sur notre territoire. Cette fois-ci, ce sont les habitants du quartier de M’tsapéré Mroahandra et Bonovo qui en sont victimes au premier plan. Le Maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, apporte son soutien aux victimes et réaffirme sa ferme volonté de combattre les responsables de ces agissements.



Face à la gravité de la situation, le premier magistrat demande le déploiement sans délai du GIGN et des militaires pour mettre hors d’état de nuire ces terroristes et ainsi ramener une paix pérenne à Mayotte. En effet, aucune commune ni quartier ne sont épargnés, il est alors nécessaire de mener des interventions sans restriction et aussi souvent que nécessaire.



Notre réponse face à ces actes de barbarie et de terrorisme doit changer de dimension. Cette situation n’a que trop duré. L’ensemble des acteurs institutionnels et politiques ont la responsabilité de se mettre vent debout face à ces actes perpétrés continuellement sur le territoire communal en particulier, et au niveau de tout Mayotte en général.



Le développement de notre territoire est mis en difficulté. Pas une semaine ne passe sans que les usagers de la route ne soient agressés, nos maisons et nos commerces vandalisés, pillés et brûlés, les bus de transport scolaire caillassés et nos enfants traumatisés. Il est plus que temps que la peur change de camp alors c’est ensemble que doit être menée cette guerre sans merci contre la criminalité !