Mayotte Le maire de Chirongui jugé pour détournement de fonds publics

Le procès qui s'est ouvert hier à Mayotte couvre une période allant de 2020 à 2022. Le maire de Chirongui, Saïd Andhanouni, comparait pour détournement de fonds publics, accompagné sur le banc des prévenus par pas 12 autres personnes, dont sa sœur et deux de ses enfants. Le premier édile va devoir s'expliquer, entre autres, sur des embauches, l’achat de billets d’avion pour Madagascar et des locations de voitures. Par NP - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 10:48

Un an et demi après son élection, Saïd Andhanouni, actuel maire de Chirongui, se retrouve au tribunal. Et la liste des faits qui lui sont reprochés semble plus longue que la litanie des Saints .



Soupçonné de détournement de fonds publics, le maire va devoir s'expliquer, entre autres, sur l'embauche de sa fille comme secrétaire de direction, ou celle d'un agent de sécurité et ami de plus de 65 ans, justifier des voyages à Issoudun ou encore à Châtellerault (où la délégation Mahoraise aurait omis de payer la note d'hôtel). Et ce n'est pas tout, un voyage à Madagascar interpelle particulièrement le tribunal, peu convaincu par la teneur hautement culturelle de ce déplacement. Il sera également question de locations de voitures à des prix défiant toute concurrence.



Pour l'ensemble des faits reprochés, le parquet a requis à l'encontre du maire 3 ans de prison dont 2 avec sursis, 30.000€ d’amende et 10 ans d’inéligibilité, rapporte le Journal de Mayotte.