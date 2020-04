Le maire de Bras-Panon choisit de ne pas ouvrir les écoles le 18 mai

"La commune de Bras-Panon fait le choix de ne pas ouvrir ses écoles à compter du 18 mai prochain, pour garantir la sécurité sanitaire des élèves, des enseignants et des personnels. Nos établissements resteront mobilisés pour permettre d’accueillir les enfants des personnels soignants néanmoins, afin de contribuer à l’effort national de lutte contre l’épidémie de COVID-19". Le maire de Bras-Panon a tranché.



Après avoir, comme tous les élus locaux, écouté attentivement le plan "déconfinement" présenté par le Premier ministre, Daniel Gonthier a choisi pour sa commune.



"Dans l’immédiat, la priorité est de maintenir une organisation qui garantisse que le virus ne puisse circuler dans la population. Le temps insuffisant et la difficulté pour constituer les stocks de fournitures nécessaires pour assurer la sécurité de tous conduisent la commune à préférer le maintien du dispositif d’éducation à distance, qui fonctionne très bien depuis le début du confinement", plaide-t-il d'ailleurs en faveur du maintien de cette pédagogie à distance.



"Cette position défendue auprès du Rectorat, dans le cadre de discussions avec les directeurs d’écoles et l’inspectrice d’académie, s’accompagne d’une réflexion pour aider les familles en matière d’accès aux ressources numériques, de restauration scolaire et surtout d’accompagnement des élèves en difficulté scolaire. Les problématiques rencontrées à Bras-Panon sont les mêmes que celles que rencontrent l’ensemble des communes en France ; le Gouvernement doit entendre le message d’alerte qui lui est adressé afin de continuer à préserver notre population", fait savoir Daniel Gonthier.