Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le maire, Emmanuel Séraphin, en visite à l’école primaire et maternelle des Palmistes Ce lundi 6 décembre, c’est dans les hauts de Saint-Paul, à l’école primaire et maternelle des Palmistes dans le bassin de vie du Guillaume, que le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et le service référent poursuivent la visite des 66 écoles du territoire.

Avec un effectif de 138 élèves, c’est dans la fraîcheur des hauts que l’école des Palmistes regroupe à la fois les primaires et les maternelles. Accompagnés de la directrice de l’école et de la référente du site, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et son équipe se rendent sur le terrain, afin de constater sur place, les travaux réalisés et les conditions de travail des petits Saint-Paulois, ainsi que de l’équipe pédagogique. Évaluer la qualité des lieux et du matériel, écouter et analyser les besoins de tous, toute une attention particulière est vouée lors de cette visite, afin d’apporter un meilleur cadre pour un apprentissage dès plus optimal. Par la même occasion, le Maire de Saint-Paul a pu saluer et féliciter le tout jeune élu du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes, Aaron GALAP, récemment élu par ses petits camarades, à l’école des Palmistes.

Située à environ 900m d’altitude, l’école des Palmistes est un véritable jardin d’Eden, en plus de compter une multitude d’arbres fruitiers et de plantes aromatiques, l’école labellisée éco-école a mis à disposition de chaque classe, un jardin où les enfants sont sensibilisés au développement durable, avec un enseignant agrégé à la transition écologique. La petite école des hauts possède également le label ” Génération 2024 Amitié, Excellence, Respect “, ainsi qu’une association Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré.

C’est suite aux multiples échanges avec la directrice et les enseignants, que l’équipe référent repart avec des projets plein la tête pour améliorer l’établissement scolaire, augmentation d’équipement numérique, renforcement de l’isolation, ajout d’un parc vélo, que de projets qui ne pourront faire que du plus grand bien aux petits écoliers.

En effet, ces visites soulignent la volonté de la Ville de Saint-Paul d’apporter tous les moyens nécessaires pour mener les jeunes Saint-Paulois et Saint-Pauloise vers l’excellence éducative qu’ils méritent.







Dans la même rubrique : < > Trampoline : de l’or pour les garçons et du bronze pour les filles ! Saint-Paul aux couleurs du Téléthon