Le maire, Emmanuel Séraphin, en visite à l’école Évenor-Lucas

Ce vendredi 3 septembre 2021, présents à l’école Évenor-Lucas, situé à Boucan Canot, avec un effectif de 131 élèves, les élu·es et services de la municipalité viennent à la rencontre des personnels afin de répondre aux interrogations post rentrée.



Même si les chantiers scolaires ont été réalisés avant même que la rentrée ait lieu, l’heure est aujourd’hui aux retours terrain, à l’évaluation de ce qui se fait. L’objectif de ces échanges pour le maire est : « Avant tout de pouvoir régler les désagréments au niveau du bâti qui persistent et polluent le quotidien des équipes pédagogiques, municipales et soulèvent parfois même des inquiétudes chez les parents. Il est donc important que nous puissions répondre et agir afin que le monde de l’éducation puissent travailler en toute sérénité. »



Soucieux des 13 000 enfants scolarisé·es sur le territoire, le premier magistrat tient à prendre la température auprès des personnels sur site, à voir les améliorations possibles à mettre en œuvre, à apporter des solutions aux dysfonctionnements, à mettre en place des projets éducatifs, à généraliser les bonnes pratiques appliquées dans d’autres écoles, à mutualiser les efforts…



Un investissement colossal certes mais garant d’un intérêt commun : celui de l’épanouissement des petits Saint-Paulois·es.



Chaque école possède sa spécificité. Celle du Primaire Évenor-Lucas, c’est sa salle de judo qui apporte un plus aux habitant·es du quartier. Ce lieu est utile aussi bien aux élèves sur le temps scolaire que pour les pratiquant·es d’activités ludiques et sportives qu’aux associations situées à l’extérieur de l’établissement qui en bénéficient sur le hors temps scolaire.



Un exemple de mutualisation, d’investissement productif des équipements publics qui conviennent aussi bien au monde de l’éducation et qu’aux habitant·es et associations de quartier. Une intention que le maire souhaite « développer dans les quartiers où l’on manque souvent de salle de sport et de culture »



Les évaluations de la rentrée sont une chose mais le suivi sur le long terme apparaît comme une priorité. En effet, les constats relevés dans les écoles ces jours-ci doivent amener les services à planifier les travaux à venir.



Les élu·es présents dans les conseils d’école suivront également les travaux avec le personnel éducatif, communal et les parents d’élèves. Ce suivi annuel marque la volonté du premier magistrat de donner « l’importance à l’éducation car c’est l’avenir de nos enfants »



