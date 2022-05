A la Une . Le magicien Michel Fages offre un spectacle inoubliable aux marmailles de 1000 Sourires

Abracadabra ! Les enfants parrainés par l’association 1000 Sourires ont vécu une après-midi magique, au sens propre, comme au figuré. Sur la scène de Lèspas à Saint-Paul, ils ont découvert les tours du célèbre magicien Michel Fages, venu spécialement de métropole pour rencontrer les Very Important Marmailles (VIM) de l’association. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 16:03





"L’accueil du public a été particulièrement chaleureux et bienveillant, confirme Michel Fages. J’ai d’ailleurs été très surpris par la maturité des enfants, car j’ai l’habitude de faire ces numéros ponctué de plaisanterie à un public adulte. Voir ce jeune public être aussi réceptif m’a fait vraiment plaisir. Ils voulaient tous participer".



Le magicien a partagé la scène de Léspas avec deux personnalités que les enfants connaissent bien : l’humoriste et marraine de l’association Marie-Alice Sinaman et la conteuse Dominique Dambreville.



"Grâce à un travail mené en concertation avec les services de la Direction de Proximité et Politique de la Ville et avec les associations Proxim' action, Guillaume C Nou, les Amis de Bellemène et l'Association Bel' Air les Hauts, une centaine d'enfants de quatre quartiers de la Commune de Saint-Paul a pu participer à ce spectacle à Léspas" souligne Ibrahim Ingar.



Lors de l’un de ses échanges avec les marmailles, Marie-Alice Sinaman en a profité pour leur demander s’ils étaient déjà venus à Lèspas. Et le constat était sans appel : la quasi-totalité des enfants venaient pour la toute première fois dans lieu culturel.



"Cela montre toute l’importance des actions de 1000 Sourires .J’espère qu’ils garderont un beau souvenir de cette première experience" conlut Michel Fages.



1000 Sourires c'est à ce jour : 274 opérations réalisées et 11 446 marmailles parrainés.



