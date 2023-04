Le magazine “Rant dann ron ek Saint-Paul” vous présente “les Jours de la Nuit”

Dans ce nouvel épisode du Rant dann ron ek Saint-Paul que vous pouvez visionner en cliquant sur ce lien, découvrez l’événement “Les Jours de la Nuit” qui démarre le dimanche 9 avril et s’étend jusqu’au vendredi 28 avril. Stéphanie Daffreville, Directrice de la biodiversité et des ressources naturelles au pôle Ville Nouvelle et Transition écologique présente ce programme.



« Les Jours de la Nuit » est un programme de connaissance, de préservation et de valorisation des environnements nocturnes de La Réunion. Porté par le Parc National de la Réunion, la Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion (SEOR) et le Conseil de la Culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE), cet événement, anciennement appelé « Nuits sans lumière », invite les partenaires publics et privés à mettre en place des actions de lutte contre la pollution lumineuse et ce, en conciliant des préoccupations écologiques (protection du Pétrel de Barau) et socio-culturelles pour un éclairage raisonné et pragmatique de La Réunion. Sur la période d’avril-mai, diverses mesures d’extinctions des éclairages artificiels seront menées afin de protéger nos espèces endémiques impactées par ces derniers. Ce mois d’avril n’a pas été choisi au hasard, deux grands événements faunistiques annuels vont se dérouler en cette période : l’envol des jeunes pétrels vers l’océan et la ponte des tortues marines sur nos côtes. Pour protéger ces espèces, la Ville de Saint-Paul, résolument tournée vers la transition écologique accompagne les initiatives comme celles de réduire, durant le pic d’envol des pétrels, les nuisances lumineuses. En effet, la pollution lumineuse impacte négativement ces espèces qui sont menacées d’extinction.



Chaque année, la Ville de Saint-Paul participe à cette opération en procédant à une extinction de l’éclairage public sur sa zone littorale, qui est la zone critique d’échouages. Ainsi du dimanche 9 avril au vendredi 28 avril 2023, la Ville procédera à l’extinction de son éclairage public selon le dispositif ci-dessous :



1/ Zone littorale Comprise entre Boucan Canot et l’entrée de la Saline les Bains (RN1A) : Extinction de l’éclairage public de 19h00 à 22h00 puis reprise de l’éclairage à partir de 22h00 jusqu’à 6h00 du matin (sauf le vendredi et le samedi)

2/ Zone littorale comprise entre le pont de l’Etang et Saint-Paul : Extinction de l’éclairage public de 19h00 à 1h00 du matin puis reprise de l’éclairage à partir de 1h00 jusqu’à 6h00 du matin.



3/ Tous les sites sportifs de la zone littorale seront éteints à 21h00 et pendant la période de nouvelle lune, soit du 17 au 23 avril, l’extinction sera avancée à 19h00.



Concernant la sécurité durant cette période d’extinction, les agents de la Police Municipale seront présents régulièrement, une Brigade de nuit a récemment été créée et il est prévu une intensification des rondes sur l’ensemble de la zone balnéaire pendant toute la période. Les soirs de week-end, le dispositif sera renforcé par la gendarmerie nationale. En cas de problème, n’hésitez pas à appeler le 0262 45 90 45