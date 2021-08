Le magasin central de la mairie exceptionnellement fermé

Les entreprises extérieures ne pourront être accueillies. Des agents ont été testés positifs au Coronavirus. Par mesure de prévention, la commune a immédiatement réagi en décidant de fermer provisoirement le magasin central.

Conformément au protocole sanitaire en vigueur, les agents en contact avec ces personne positives ont réalisé un test RT-PCR en laboratoire et placé·es en isolement.

Les locaux du magasin et la partie administrative ont été désinfecté·es à l’aide de produits virucides pour éliminer tout risque. Nous vous rappelons que le port du masque et le respect des gestes barrières restent obligatoires dans tous les services de la commune Saint-Pauloise.