"Le lycée professionnel en grand danger !"

Le communiqué :



Le président de la République a engagé au pas de charge une transformation radicale de la voie professionnelle sans le moindre débat sur la nature et l’origine des difficultés qu’il lui impute et sans la moindre concertation non plus sur les choix qu’il veut lui imposer.



Les informations que nous avons sur les textes en préparation confirment les craintes éprouvées par tous les professeurs des lycées professionnels lors des déclarations stupéfiantes d’Emmanuel Macron sur la voie professionnelle depuis plusieurs mois. C’est l’ambition qui fut à l’origine de la création de la formation professionnelle sous statut scolaire qui est désormais abandonnée, et c’est la nature profonde de l’enseignement professionnel qui est attaquée de manière frontale et cynique. En effet, la réorientation de la voie professionnelle en fonction des besoins du marché et l’allongement des périodes de stages, pour ne citer que ces deux mesures, ne témoignent pas seulement d’une ignorance profonde de ce qu’est l’enseignement professionnel (c’est-à-dire de ce qui en fait précisément un enseignement à part entière et le distingue de l’apprentissage), ces mesures expriment aussi un immense mépris envers les jeunes à qui l’on va faire croire qu’ils seront mieux formés en l’étant moins !



Pour Action & Démocratie, qui est le syndicat le plus impliqué et le plus cohérent dans la défense de la voie professionnelle, l’heure est à l’action véritable plutôt qu’à la vaine agitation. C’est pourquoi nous n’allons pas nous contenter d’une grève sans lendemain à trois jours des congés scolaires de la Toussaint et à quelques semaines des élections professionnelles. Au contraire, parce que nous mesurons la gravité de la situation et savons l’importance de rester mobilisés dans la durée pour y faire face, nous allons consacrer tous les moyens de notre syndicat à défendre le lycée professionnel comme il mérite de l’être.



En conséquence, nous appelons tous les collègues PLP à participer aux actions destinées à interpeller l'opinion, les pouvoirs publics ainsi que la représentation nationale sur les enjeux et les véritables besoins de la voie professionnelle.



Action & Démocratie appelle à une grève nationale le mardi 18 octobre 2022



Action & Démocratie interpelle le président de la République par une lettre ouverte que vous pouvez diffuser lors des manifestations et HIS Action & Démocratie lance une pétition pour la sauvegarde et la refondation de la voie professionnelle.



Enfin, pour défendre le lycée professionnel, faire entendre votre voix et nous donner les moyens d’aller encore plus loin, participez aux élections professionnelles qui seront décisives pour rétablir un dialogue social actuellement dans l’impasse.