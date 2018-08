Le lycée hôtelier prévu à Petite-Ile revient à l'Etang Salé : Serge Hoareau sanctionné par Didier Robert?

Sans nouvelle de la Région sur le sujet depuis octobre 2017- dans un courrier la collectivité informait le maire de Petite Ile de la validation du programme, du budget et du lancement du concours de maitrise d’oeuvre- et malgré une relance de l’édile sudiste et vice-président du Département en février dernier restée lettre morte, Serge Hoareau sentait bien "qu’un malaise s’était créé".



"Un manque de courtoisie de Mr Robert", "du mépris pour la population de Petite Ile", déplore Serge Hoareau quant à ce revirement qui laisse à penser à une sanction. "C’est nos jeunes et pas moi qu’il punit". Le maire de Petite-Ile réagit vivement et se dit "déçu car ce comportement interpelle et donne l’impression qu’au Département Serge Hoareau avait seul les clés". Les clés de l’élection à la présidence du Conseil Départemental le 18 décembre dernier pour laquelle Cyrille Melchior a remporté le scrutin contre Jean-Claude Lacouture soutenu par Didier Robert.



Une première enveloppe de 5,5 millions d’euros avait déjà été engagée pour le lancement des études. "En termes d’aménagement et de rééquilibrage, cette décision va à l’encontre de l’intérêt du Sud", dénonce Serge Hoareau qui affirme en tant que "qu’élu sans étiquette avoir à coeur de garder sa liberté".