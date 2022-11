A la Une . Le lycée de la mer devrait sortir de terre en 2027

Le secrétaire d'Etat chargé de la Mer s'est rendu ce jeudi après-midi au Port pour évoquer le projet de création d'un lycée de la mer. Les études de réalisation ont déjà commencé mais les travaux ne démarreront pas avant 2024. L'établissement sera construit sur 4 hectares à côté du lycée Léon de Lepervanche et verra le jour en 2027, annonce la présidente de la Région Réunion. Par SF - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 15:57

Le lycée de la mer est l'un des projets phares de la mandature régionale. Le développement de l'économie maritime est souhaité par les pouvoirs publics à La Réunion et cela passe par la formation. Le lycée Léon de Lepervanche accueille pour l'instant deux CAP maritimes et des élèves peuvent aussi suivre des cours à l'école d’apprentissage maritime de La Réunion. Mais l'ambition de la majorité régionale est de créer un établissement entièrement tourné vers les métiers de la mer en voie professionnelle initiale.





Tout savoir sur le futur lycée de la mer



L'étude de programmation a démarré en juin 2022 et doit s'achever en décembre. L'analyse des questions architecturales doit commencer ce mois-ci et durer jusqu'en novembre 2023. Les travaux sont prévus de 2024 à 2027 pour une première rentrée au mois d'août 2027. L'établissement jouxtera le lycée Léon de Lepervanche et s'étendra sur 4 hectares. Il coûtera 6,5 millions d'euros à construire.



Huguette Bello rappelle que la proposition de création d'un lycée de la mer avait fait l'objet d'une consultation des acteurs de l'économie de la mer, notamment dans le secteur de la construction et de la réparation navale. "Nous avons la conviction que ce lycée de la mer sera un levier pour les filières maritimes. La volonté de la Région est d'offrir aux jeunes plus de choix et donc une meilleure orientation, donc une clé sûre de réussite professionnelle", lance-t-elle.



La présidente de la Région Réunion se félicite notamment de la construction d'un navire-école et d'un chantier-école. Le lycée des métiers de la mer sera polyvalent et aura pour vocation une orientation vers une formation liée aux métiers de la mer par voie professionnelle et complétée par une voie générale accès sur les mathématiques et les sciences, ajoute l'élue.

L'Etat aux côtés des collectivités



"La Réunion fait quelque chose d'exceptionnel et montre l'excellence du territoire", commente Hervé Berville. "On a un vrai défi parce qu'on a besoin de développer l'économie maritime et la base de ça, c'est la formation. L'Etat doit continuer à accompagner la Région sur cet investissement", assure le secrétaire d'Etat chargé de la Mer.



Le membre du Gouvernement souligne que l'économie maritime est un secteur d'avenir : "Les formations maritimes ouvrent un horizon infini. Vous pouvez voyager ou encore passer de la Marine marchande à la Marine nationale."

Le maire du Port était aussi présent pour l'annonce. Il s'est exprimé au terme de la prise de parole du ministre : "Je l'appelais de mes vœux depuis mon élection en 2024. Aujourd'hui, la Région a enfin écouté la ville du Port. L'ouverture est prévue en 2027, c'est un peu tard mais on n'attend pas pour former les jeunes."